Место Анны Винтур в журнале Vogue может занять дочь известной актрисы
Жизнь и общество

14 августа, 14:25

1 мин.

Место Анны Винтур в журнале Vogue может занять дочь известной актрисы

Мария Задорожная
Автор
Фото Dimitrios Kambouris, The Met Museum, Vogue, Getty Images

Дочь голливудской актрисы Кэндис Берген и французского режиссера Луи Малле Хлоя Малле может возглавить отдел американского Vogue. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на анонимного информатора.

По данным журналистов, Хлоя Малле пользуется симпатиями сотрудников Vogue. Сейчас она работает редактором сайта журнала и берет интервью у знаменитостей. Недавно Хлоя побеседовала с Лорен Санчес, женой миллиардера Джеффа Безоса, для нового выпуска издания.

Как отмечает инсайдер Page Six, Хлоя Малле проходит финальный этап собеседований на должность главы отдела контента американского Vogue. В то же время в списке кандидатов значатся директор онлайн-платформы Vogue Runway Николь Фелпс и другие лица, чьи имена не оглашаются.

В конце июня стало известно, что главный редактор американского Vogue Анна Винтур покидает свой пост после 37 лет на должности. Она продолжит занимать позицию главного контент-менеджера Vogue и глобального редакционного директора Conde Nast.

Самые известные звездные династии Голливуда: популярные семьи актеров.Из поколения в поколение: звездные династии, которые покорили Голливуд

