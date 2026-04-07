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Майские праздники 2026: как отдыхают россияне, производственный календарь
Жизнь и общество

7 апреля, 18:30

1 мин.

Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году

Кристина Гергис
Автор
Выходные в календаре
Фото toeytoey2530, iStock
Производственный календарь май 2026
Фото «СЭ»
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В мае россиян ждут два длительных периода выходных. Перед ними придется поработать четыре апрельских дня — с 27 по 30 апреля. Об этом пишет КонсультантПлюс.

Узнайте, как отдыхают россияне на майские праздники в 2026 году. В статье представлен производственный календарь с подробным графиком выходных и рабочих дней. Разбираемся, как отдыхаем в мае: когда нас ждут длинные уикенды к 1 и 9 мая, какие дни будут сокращенными и когда выходить на работу после праздников.

Рабочие, сокращенные и нерабочие дни в мае 2026

В четверг, 30 апреля, сотрудников ждет сокращенный день, затем, с 1 по 3 мая будут официальные выходные. Они приурочены к Празднику Весны и Труда.

После этого россиян ждет полноценная рабочая неделя с 4 по 8 мая. При этом 8 мая рабочее время снова будет сокращено на час. Выходные ко Дню Победы пройдут с 9 по 11 мая включительно.

После этого сотрудники вновь вернутся в привычный ритм. Следующие длительные выходные будут только с 12 по 14 июня.

Производственный календарь на май 2026

Производственный календарь май 2026
Фото «СЭ»
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