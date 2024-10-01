Мать Саши Project опровергла слухи о госпитализации и коме дочери

Мать популярной певицы «нулевых» Саши Project опровергла информацию о коме дочери. В беседе с «Газетой.Ru» женщина заявила, что с ее дочерью все в порядке, она жива и здорова.



«С Сашей все в порядке, она жива и здорова. Я не знаю, кто пустил эту хрень в прессу, не знаю, что это за глупости. Объясняю, с ней все в порядке, она жива и здорова», — сказала мама артистки.

30 сентября российские СМИ сообщили, что 38-летнюю Сашу Project госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского с диагнозом «отравление». По словам источников, девушка впала в кому.