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Мать Саши Project опровергла слухи о госпитализации и коме дочери
Жизнь и общество

Сегодня, 12:25

1 мин.

Мать Саши Project опровергла слухи о госпитализации и коме дочери

Мария Задорожная
Автор
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Мать популярной певицы «нулевых» Саши Project опровергла информацию о коме дочери. В беседе с «Газетой.Ru» женщина заявила, что с ее дочерью все в порядке, она жива и здорова.


«С Сашей все в порядке, она жива и здорова. Я не знаю, кто пустил эту хрень в прессу, не знаю, что это за глупости. Объясняю, с ней все в порядке, она жива и здорова», — сказала мама артистки.

30 сентября российские СМИ сообщили, что 38-летнюю Сашу Project госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского с диагнозом «отравление». По словам источников, девушка впала в кому.

Саша Project. Звезда «нулевых» Саша Project впала в кому

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