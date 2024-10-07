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Мать Пи Дидди впервые высказалась о скандале, связанным с его сыном
Жизнь и общество

Сегодня, 14:30

1 мин.

Мать Пи Дидди впервые высказалась о скандале, связанным с его сыном

Мария Задорожная
Автор
Фото Jeremy Smith, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Ближайшие родственники Пи Дидди наконец высказались по поводу развернувшегося вокруг него скандала. Впервые с момента ареста рэпера о происходящем высказалась его мама — Дженис Смоллс Комбс, пишет Daily Mail.

84-летняя мать продюсера заявила, что считает нынешние обвинения в сторону ее сына неправдой, выходящей за рамки нормального. Через адвоката женщина обратилась к прессе и сообщила, что верит в невиновность музыканта.

«Я обращаюсь как мать, которая опустошена и глубоко опечалена из-за обвинений, выдвинутых против моего сына, Шона Комбса. Мое сердце разрывается от того, что моего сына осуждают не за правду, а за нарратив, созданный на основе лжи. Наблюдать за тем, что выглядит как публичная линчевание моего сына, прежде чем он получил возможность доказать свою невиновность, это боль, которую невозможно выразить словами», — пишет издание.

Также Дженис Смоллс Комбс добавила, что не хочет изображать своего сына идеальным, потому что это не так, однако каждый имеет право на ошибки. Она добавила, что Пи Дидди заслуживает права высказать свое мнение.

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