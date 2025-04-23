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Мать певицы Бейонсе Тина Ноулз: рак — онкология
Жизнь и общество

Сегодня, 16:15

1 мин.

Мать певицы Бейонсе рассказала, что больна раком

Мария Задорожная
Автор
Тина Ноулз
Фото Presley Ann, Netflix, Getty Images
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Мама известной певицы Бейонсе, Тина Ноулз, рассказала о своем диагнозе. В интервью с CBS она сообщила о тайной борьбе с онкологией.

В 71 год Тина призналась, что пропустила запланированную маммографию во время пандемии COVID-19 и не проходила обследование до 2024 года. Когда она наконец решила сделать скрининг, врачи обнаружили две опухоли в левой груди — одна из них оказалась доброкачественной, а другая была раком I стадии. В августе 2024 года ей провели операцию по удалению опухоли, и сейчас она находится в состоянии ремиссии.

После успешного вмешательства Тина столкнулась с серьезной инфекцией, которая чуть не помешала ей присутствовать на церемонии награждения «Женщина года» по версии журнала Glamour. Бейонсе просила мать не приходить на это событие.

«На протяжении большей части своей жизни я избегала признания, не хотела принимать награды и не стремилась к центру внимания. Но тогда я решила, что это будет моим посланием», — поделилась Тина.

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