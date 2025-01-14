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СМИ: У Евгении Добровольской был рак желудка
Жизнь и общество

Сегодня, 13:40

1 мин.

СМИ: У Евгении Добровольской был рак желудка

Мария Задорожная
Автор
Евгения Добровольская
Фото Павел Бедняков, Известия
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Сегодня, 14 января, проходят похороны народной артистки России Евгении Добровольской. Она умерла на 61-м году жизни. Как сообщает портал Mash, актриса страдала от рака желудка с 2023 года.

По словам источника, тогда артистка впервые почувствовала боли в животе, но не обратилась к врачам за помощью, а лечилась самостоятельно. Осенью того же года Евгения Владимировна резко похудела, а уже в конце 2023 года ее госпитализировали. В ходе обследования врачи обнаружили агрессивную форму онкологии с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг.

В начале прошлого года народная артистка прошла шесть курсов химиотерапии, затем добилась стабилизации и частичного регресса. Однако ближе к декабрю снова стала наблюдаться отрицательная динамика. Состояние перешло в тяжелую форму, передвигаться без посторонней помощи Добровольская уже не могла. Ее снова госпитализировали. В январе Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет.

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