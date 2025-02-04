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Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями
Жизнь и общество

Сегодня, 13:10

1 мин.

Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями

Мария Задорожная
Автор
Мари Краймбрери и Давид Манукян
Фото Официальный аккаунт Мари Краймбрери, соцсети
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32-летняя певица Мари Краймбрери и блогер Дава (Давид Манукян) впервые станут родителями. Звездная пара опубликовала трогательное видео в социальных сетях. В ролике 31-летний блогер нежно целует беременный живот певицы, а также встает на одно колено, чтобы сделать предложение.

Слухи о помолвке пары и беременности Краймбрери стали ходить давно, однако влюбленные никак их не комментировали. Они также неохотно делились и подробностями личной жизни. Известно, что Мари и Дава встречаются уже около трех лет, однако публично о своих отношениях они заявили лишь весной 2024 года.

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