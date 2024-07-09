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Марго Робби беременна: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 14:10

0 мин.

Стало известно, что актриса Марго Робби беременна

Мария Маковей
Автор
Актриса Марго Робби
Фото Global Look Press
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Одна из самых востребованных актрис Марго Робби готовится стать мамой. Ее секрет раскрыли папарацци — они запечатлели звезду «Барби» на озере Комо с округлившимся животом.

На Марго была надета белая укороченная футболка и черные брюки. При этом журналисты заметили явные изменения в фигуре артистки. Сопровождал актрису муж Том Акерли. Супруги отправились на водную прогулку.

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