Стало известно, что актриса Марго Робби беременна
Одна из самых востребованных актрис Марго Робби готовится стать мамой. Ее секрет раскрыли папарацци — они запечатлели звезду «Барби» на озере Комо с округлившимся животом.
На Марго была надета белая укороченная футболка и черные брюки. При этом журналисты заметили явные изменения в фигуре артистки. Сопровождал актрису муж Том Акерли. Супруги отправились на водную прогулку.
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28 июн 17:10
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