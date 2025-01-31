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Machine Gun Kelly опроверг информацию, что не общается с беременной Меган Фокс
Жизнь и общество

Сегодня, 12:45

1 мин.

Machine Gun Kelly опроверг информацию, что не общается с беременной Меган Фокс

Мария Задорожная
Автор
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Фото Theo Wargo, Getty Images
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Рэпер Machine Gun Kelly ответил на информацию, что не общается с бывшей девушкой беременной актрисой Меган Фокс. Об этом сообщает издание Page Six.

На днях портал TMZ написал, что звезда «Трансформеров» и музыкант перестали общаться. Источник заверил, что роды актрисы должны пройти в марте, но ее отношения с Machine Gun Kelly настолько холодные, что возможно рэпер даже не будет принимать участия в воспитании малыша. Портал заявил, что Фокс, скорее всего, окончательно оборвала все связи с бывшим возлюбленным.

Сама Меган никак не комментировала информацию, а Machine Gun Kelly опубликовал в социальные сетях пост, где опроверг слова СМИ.

«Как источники могут «говорить», если источники не сказали вообще ничего», — написал MGK.

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