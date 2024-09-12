Стилист назвала лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке

В 2024 году Неделя моды в Нью-Йорке проходила с 6 по 11 сентября. Традиционно гостями мероприятия стали не только эксперты из фэшн-индустрии, но и знаменитости.

Эксклюзивно для «СЭ» стилист, имидж-дизайнер Алена Архипова рассказала, образы каких звездных гостей сентябрьской Недели моды в Нью-Йорке получились особенно удачными.

«Певица Мадонна появилась на Luar Fashion Show в классическом платье-пиджаке, но с утрированно акцентными плечами, которые как нельзя лучше подчеркивают дерзкий характер певицы. Сапоги и лаковые перчатки добавляют драмы в ее образ. И конечно, очки — все транслирует силу музыкальной дивы», — отметила эксперт.

Фото Личные соцсети Мадонны

В топ лучших образов вошла и Оливия Палермо. Для показа Jonathan Simkhai она выбрала лаконичный образ в черном цвете, который состоял из кожаной юбки и трикотажной кофты без рукавов, но с горловиной.

«Образ Оливии дает ощущение повседневного комфорта. Уверенности добавляют лоферы с кисточками, а за нарядность отвечает клатч. При всей простоте, стиль звезды продуман до мелочей», — отметила имидж-дизайнер.

Особое восхищение у Алены вызвала Рианна. Певица пришла поддержать Питера Мюлье на показе Alaia и выбрала кастомный белый корсет, белье в тон и сверкающую накидку, которые, по словам эксперта, стали отсылкой к образу Наоми Кэмпбелл из коллекции бренда 1992 года.

Также стилист упомянула и Мишель Уильямс, которая посетила показ Tory Burch. Свой нежный пастельный образ, состоящий из юбки и поло, звезда идеально подчеркнула с помощью прически и макияжа. А минимализм в украшениях и белые туфли с серебряной деталью стали отличным дополнением.

Фото Jeff Schear, Getty Images

«Ну и напоследок, Кендалл Дженнер. Она появилась на показе бренда Alaia в одновременно лаконичном и современном луке. Девушка выбрала для шоу белый укороченный топ, черные бермуды и кожаный жакет. Усилить street style модель решила белыми носками, черными лоферами и очками», — заключила стилист.