Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Лиама Пейна возможно убили: новая версия полиции — новые подробности
Жизнь и общество

Сегодня, 12:45

1 мин.

Западные СМИ: полиция выдвигает версию о возможном убийстве Лиама Пейна

Мария Задорожная
Автор
Лиам Пейн
Фото John Phillips, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Аргентинская полиция сообщила о пропаже дорогих часов Rolex из номера экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна после его трагической смерти. Теперь следствие все больше склоняется к версии убийства артиста, передает Daily Mail.

В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски у нескольких лиц, связанных с делом Пейна, однако часы так и не были найдены. В частности, полицейские проверили двоих девушек, с которыми Лиам провел последние часы своей жизни.

Также полиция планирует снова обследовать номер, который занимал певец, в надежде обнаружить пропавший аксессуар за 30 тысяч долларов.

Согласно информации, Лиама видели в этих часах на записях с камер видеонаблюдения, а также на фотографиях, включенных в материалы дела и сделанные в день его смерти.

Лиам Пейн скончался ночью 17 октября в Буэнос-Айресе, упав с третьего этажа отеля. В его номере были обнаружены наркотические вещества, а сотрудники гостиницы ранее жаловались на неадекватное поведение артиста.

Появились новые подробности дела о&nbsp;смерти экс-солиста One Direction Лиам Пейна. Появились новые подробности дела о смерти экс-солиста One Direction Лиама Пейна

Новости холдинга
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Бывшего форварда «Монако» Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Карпин — о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы ставить рекорды»
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
12 ноя 13:30
Арнольд Шварценеггер в третий раз стал дедушкой
12 ноя 13:05
Меган Фокс станет мамой в четвертый раз
11 ноя 22:06
Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
11 ноя 15:15
Голливудский актер Том Хэнкс покинул США из-за Трампа
11 ноя 13:50
Названа самая красивая девушка Земли