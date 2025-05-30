Леонид Агутин признался, что страдает агорафобией

Певец Леонид Агутин в эфире популярного шоу заявил, что страдает агорафобией. Это тревожное расстройство психики, из-за которого человек боится большого скопления людей. При этом артист подчеркнул, что его недуг не мешает выступать ему на сцене.

«Я более или менее привык к этому. Меня успокаивает то, что когда я на сцене, то меня никто не обязывает спускаться к зрителям», — сказал Агутин.

На вопрос одного из ведущих шоу, практиковал ли Агутин когда-нибудь прыжки в толпу зрителей, тот ответил: «Это тоже самое, что нырнуть в поле с ромашками, если у вас аллергия на них».