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Леонид Агутин признался, что страдает агорафобией
Жизнь и общество

30 мая 2025, 16:25

1 мин.

Леонид Агутин признался, что страдает агорафобией

Мария Задорожная
Автор
Фото Алексей Белкин, news.ru, Global Look Press

Певец Леонид Агутин в эфире популярного шоу заявил, что страдает агорафобией. Это тревожное расстройство психики, из-за которого человек боится большого скопления людей. При этом артист подчеркнул, что его недуг не мешает выступать ему на сцене.

«Я более или менее привык к этому. Меня успокаивает то, что когда я на сцене, то меня никто не обязывает спускаться к зрителям», — сказал Агутин.

На вопрос одного из ведущих шоу, практиковал ли Агутин когда-нибудь прыжки в толпу зрителей, тот ответил: «Это тоже самое, что нырнуть в поле с ромашками, если у вас аллергия на них».

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