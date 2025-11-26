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Лариса Гузеева тайно развелась с мужем после 20 лет брака
Жизнь и общество

26 ноября 2025, 15:00

1 мин.

Лариса Гузеева тайно развелась с мужем после 20 лет брака

Мария Задорожная
Автор
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева долгие годы скрывала развод с ресторатором Игорем Бухаровым, сообщает kp.ru.

По словам близких актрисы, пара официально рассталась еще в 2019 году после 20 лет совместной жизни, однако ни Гузеева, ни ее бывший муж не делали публичных заявлений об этом.

Источник выдвигает две версии: возможно, актриса скрывала развод, чтобы сохранить образ опытной жены, важный для формата шоу, либо супруги помирились, но не оформили повторно отношения.

Издание также напоминает о как минимум трех известных кризисах в их браке: в 2009 году — в связи с, по словам телеведущей, изменой мужа; в 2016 году — из-за его критических высказываний в адрес Гузеевой; и в 2017 году, когда актриса говорила, что живет отдельно и их союз близок к распаду.

Бухаров и Гузеева познакомились в молодости — ей было 18, ему 17, но роман разгорелся позже, когда он уже добился успеха в ресторанном бизнесе, а она пережила первый развод. Поженились в 1999 году. В 40 лет у Гузеевой родилась дочь Ольга.

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