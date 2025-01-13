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Кто наследует дом и квартиру Евгении Добровольской
Жизнь и общество

Сегодня, 17:45

1 мин.

Кому достанется наследство Евгении Добровольской

Мария Задорожная
Автор
Евгения Добровольская
Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press
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На прошлой неделе российского зрителя потрясла ужасная новость. Не стало актрисы Евгении Добровольской. Она умерла на 61-м году жизни от продолжительной болезни. О страшном диагнозе, онкологическом заболевании, актриса не рассказывала никому. Напротив, Евгения продолжала активно играть в театре и кино. За годы работы она приобрела двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянском и квартиру в столице на Старом Арбате, сообщает 161.RU.

Известно, что у актрисы осталось четверо детей от разных мужей: трое взрослых сыновей и 15-летняя дочь Анастасия. Однако в СМИ появилась информация, что дети Добровольской могут оказаться не единственными наследниками. Часть имущества артистки может достаться бывшему мужу, Михаилу Ефремову, который сейчас отбывает наказание в тюрьме.

Но в беседе с «Пятым каналом» адвокат Сергей Жорин отметил, что в случае, если покойная не составляла завещания, ее имущество разделяется между тремя сыновьями и дочерью в равных долях. По его словам, в число наследников первой очереди входят дети, родители и супруг. Отец и мать актрисы умерли, а на момент смерти она не состояла в законном браке.

Но юрист подчеркнул, что если Евгения Добровольская все же составила завещание. То необходимо будет учитывать трудоспособность первоочередных наследников.

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