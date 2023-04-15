Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму
Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе «Сотбис» за рекордные 2,2 миллиона долларов. Эту пару обуви баскетболист надевал в своем последнем финале за «Чикаго Буллз» в 1998 году. Теперь это самые дорогие кроссовки за всю историю аукциона.
Очень символично, что такой рекорд был побит именно сейчас, когда в кинотеатрах США идет фильм, рассказывающий историю контракта Майкла Джордана с Nike, сделавшего кроссовки бренда культовыми, а самого баскетболиста миллиардером. Критики довольно тепло приняли картину, благодаря чему начали расти продажи обуви.
Ранее мы рассказывали подробнее о фильме «Эйр Джордан».
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