Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 10:30

Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кроссовки Майкла Джордана, выставленные на аукционе «Сотбис».

Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе «Сотбис» за рекордные 2,2 миллиона долларов. Эту пару обуви баскетболист надевал в своем последнем финале за «Чикаго Буллз» в 1998 году. Теперь это самые дорогие кроссовки за всю историю аукциона.

Очень символично, что такой рекорд был побит именно сейчас, когда в кинотеатрах США идет фильм, рассказывающий историю контракта Майкла Джордана с Nike, сделавшего кроссовки бренда культовыми, а самого баскетболиста миллиардером. Критики довольно тепло приняли картину, благодаря чему начали расти продажи обуви.

Ранее мы рассказывали подробнее о фильме «Эйр Джордан».

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Деньги
Мотивация
0
Читайте также
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косметолог объяснила, чем холодный лазер, который выбирают звезды, отличается от обычного
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости