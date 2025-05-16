Певца Криса Брауна задержала полиция

В Великобритании полиция задержала американского певца и актера Криса Брауна. Его обвиняют в нападении, которое произошло в лондонском ночном клубе в 2023 году, пишет издание The Sun.

«Браун был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений музыкальному продюсеру Эйбу Диау в модном ночном клубе Tape в районе Мейфэр в центре Лондона в феврале 2023 года», — сообщается в публикации.

По словам пострадавшего, Крис нанес ему множественные удары.

Также в публикации говорится, что потерпевший подал гражданский иск против Брауна на сумму 16 миллионов долларов.