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Криса Брауна задержала полиция: что известно
Жизнь и общество

16 мая 2025, 14:25

1 мин.

Певца Криса Брауна задержала полиция

Мария Задорожная
Автор
Крис Браун
Фото Imago, Yuri Murakami, Global Look Press

В Великобритании полиция задержала американского певца и актера Криса Брауна. Его обвиняют в нападении, которое произошло в лондонском ночном клубе в 2023 году, пишет издание The Sun.

«Браун был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений музыкальному продюсеру Эйбу Диау в модном ночном клубе Tape в районе Мейфэр в центре Лондона в феврале 2023 года», — сообщается в публикации.

По словам пострадавшего, Крис нанес ему множественные удары.

Также в публикации говорится, что потерпевший подал гражданский иск против Брауна на сумму 16 миллионов долларов.

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