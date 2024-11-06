У королевы Великобритании Камиллы обнаружили болезнь дыхательных путей

У 77-летней королевы Великобритании Камиллы обнаружили инфекцию дыхательных путей. Из-за недуга она временно отказалась исполнять свои обязанности, сообщает Reuters.



«С большим сожалением Ее Величество вынуждена отказаться от своих обязанностей на этой неделе, но она очень надеется, что поправится вовремя», — заявили представители Букингемского дворца.



Врачи, обнаружившие инфекцию у Камиллы, настоятельно посоветовали ей отдохнуть и уделить время здоровью. Поэтому королева отменила все запланированные мероприятия с ее участием и частично отказалась от ближайших королевских обязанностей. Уточняется, что ее Величество пропустит прием олимпийских и паралимпийских спортсменов в Букингемском дворце.