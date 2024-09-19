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Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации
Жизнь и общество

Сегодня, 12:22

1 мин.

Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации

Мария Задорожная
Автор
Константин Хабенский
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
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Народный артист России Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации в Москве. По его словам, с ним все в порядке. Он здоров, а информация о гипертонии с преимущественным поражением сердца является вымыслом журналистов, передает Телеграм-канал SHOT.

«Удачи в фантазиях», — коротко сказал артист в ответ на просьбу SHOT прокомментировать сообщения журналистов.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артиста в средней степени тяжести.

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