Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации
Народный артист России Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации в Москве. По его словам, с ним все в порядке. Он здоров, а информация о гипертонии с преимущественным поражением сердца является вымыслом журналистов, передает Телеграм-канал SHOT.
«Удачи в фантазиях», — коротко сказал артист в ответ на просьбу SHOT прокомментировать сообщения журналистов.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артиста в средней степени тяжести.
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