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Концерт рэпера Offset в Москве 2025: перенос даты — когда будет
Жизнь и общество

16 апреля, 17:10

1 мин.

Концерт рэпера Offset в Москве перенесен

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Offset
Фото Rich Fury, Getty Images
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Как сообщает Телеграм-канал Mash, концерт рэпера Offset в Москве переносится на неделю. Артист лично попросил организаторов перенести мероприятие с 18 на 26 апреля.

Вчера вечером музыкант записал видеобращение, где сообщил, что у него появились важные дела, которые срочно нужно решить. Поэтому он не может прилететь в указанные даты. Однако Offset дал обещание, что отыграет концерт на все 100% на следующей неделе, и даже посетит Кремль. Вдобавок рэпер «пройдется» по бутикам, чтобы купить новые вещи.

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