Концерт рэпера Offset в Москве перенесен

Как сообщает Телеграм-канал Mash, концерт рэпера Offset в Москве переносится на неделю. Артист лично попросил организаторов перенести мероприятие с 18 на 26 апреля.

Вчера вечером музыкант записал видеобращение, где сообщил, что у него появились важные дела, которые срочно нужно решить. Поэтому он не может прилететь в указанные даты. Однако Offset дал обещание, что отыграет концерт на все 100% на следующей неделе, и даже посетит Кремль. Вдобавок рэпер «пройдется» по бутикам, чтобы купить новые вещи.