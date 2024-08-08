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Кира Найтли рассказала о заболевании своей дочери
Жизнь и общество

Сегодня, 19:30

1 мин.

Кира Найтли рассказала о заболевании своей дочери

Мария Задорожная
Автор
Кадр из фильма «Анна Каренина»
Фото Кадр из фильма «Анна Каренина»
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Актриса Кира Найтли в эфире подкаста Ruthie's Table 4 рассказала о заболевании одной из своих дочерей, передает издание Daily Mail.

Звезда «Пиратов Карибского моря», которая борется с дислексией с шести лет, заявила, что у ее дочери также диагностировали это заболевание. При этом имя ребенка актриса не называла.

«Мне до сих пор очень трудно читать с листа. Текст действительно скачет, но я его записываю и слушаю, чтобы заучить. Теперь у нас еще есть ребенок с дислексией, она делает то же самое, и ее память просто потрясающая», — подчеркнула Найтли.

Отметим, что актриса замужем за Джеймсом Райтоном, в браке они растят двоих дочерей — старшую дочь Эди, которой 8 лет, и младшую Делайлу, ей 4 года.

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