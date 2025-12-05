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Ким Кэтролл вышла замуж — подробности свадьбы
Жизнь и общество

5 декабря 2025, 17:30

1 мин.

Актриса из «Секса в большом городе» тайно обручилась

Кристина Гергис
Автор
Фото Julien Lienard, Getty Images

Актриса Ким Кэтролл, известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», тайно вышла замуж за звукорежиссера Рассела Томаса. Об этом сообщило издание People. Закрытая церемония бракосочетания состоялась 4 декабря в Великобритании.

На мероприятии в старом здании Ратуши Челси присутствовало всего 12 гостей, а вся подготовка и проведение его держались в полной секретности.

69-летняя Кэтролл познакомилась со своим 55-летним избранником в 2016 году на одном из телеканалов, где работал Томас. Для актрисы этот союз стал четвертым по счету.

На мероприятие звезда надела изысканный белый костюм от Dior, который дополнила перчатками и шляпой с вуалью. Жених предстал перед гостями в классическом костюме с золотым галстуком.

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