Актриса из «Секса в большом городе» тайно обручилась

Актриса Ким Кэтролл, известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», тайно вышла замуж за звукорежиссера Рассела Томаса. Об этом сообщило издание People. Закрытая церемония бракосочетания состоялась 4 декабря в Великобритании.

На мероприятии в старом здании Ратуши Челси присутствовало всего 12 гостей, а вся подготовка и проведение его держались в полной секретности.

69-летняя Кэтролл познакомилась со своим 55-летним избранником в 2016 году на одном из телеканалов, где работал Томас. Для актрисы этот союз стал четвертым по счету.

На мероприятие звезда надела изысканный белый костюм от Dior, который дополнила перчатками и шляпой с вуалью. Жених предстал перед гостями в классическом костюме с золотым галстуком.