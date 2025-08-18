Кейт Миддлтон решила переехать на фоне информации об ухудшении самочувствия

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила сменить место жительства на фоне сообщений о ухудшении самочувствия. Об этом сообщает The Sun.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют в этом году переехать вместе с детьми в особняк Форест-Лодж, расположенный в Виндзорском большом парке, с восемью спальнями. Георгианский коттедж с венецианскими окнами оценен примерно в 21 миллион долларов. Сообщается, что новый дом членов королевской семьи существенно больше нынешнего.

«Виндзор стал для них домом, но последние годы в коттедже Аделаида были непростыми. Переезд даст им шанс начать новую главу и оставить позади часть неприятных воспоминаний», — пояснил инсайдер.

Ранее Radar Online со ссылкой на источник рассказало, что Кейт начала заметно худеть.

«Кейт истощена и выглядит очень тощей, что вызывает тревогу: возможно, ее состояние связано с прошлым лечением рака или даже рецидивом. Она переживает многое и хочет поддерживать роль в королевской семье, но, по-видимому, не здорова. Говорят, у нее низкий аппетит, и она стремительно теряет вес, мышцы выглядят ослабленными», — сказал собеседник издания.