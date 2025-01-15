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Кейт Миддлтон объявила о ремиссии рака
Жизнь и общество

Сегодня, 13:15

1 мин.

Кейт Миддлтон объявила о ремиссии рака

Мария Задорожная
Автор
Кейт Миддлтон
Фото Danny Lawson, Getty Images
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Супруга принца Великобритании Уильяма, Кейт Миддлтон сообщила в социальных сетях о ремиссии рака.

«Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом «рак», знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни», — написала принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон также поблагодарила медицинский персонал онкобольницы, где проходила лечение, за заботу о ней в течение последнего года.

«В новой роли патрона Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клинические достижения, а также способствуя благополучию пациентов и их семей, мы сможем спасти еще много жизней и изменить жизнь всех тех, кто страдает от рака», — добавила девушка.

В январе 2024 года стало известно, что Миддлтон госпитализировали для проведения плановой операции, после которой была обнаружена онкология. Принцесса прошла курс химиотерапии, а в марте прошлого года официально заявила о диагнозе.

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