Кейт Миддлтон номинировали на премию «Человек года» 2024

Кейт Миддлтон включили в шорт-лист для награды «Человек года» от журнала Time. Принцесса Уэльская поборется за громкий титул с другими важными персонами, среди которых числится Дональд Трамп, Илон Маск и Джо Роган. Кейт стала номинанткой благодаря тому, что привлекла внимание к такой важной теме, как «конфиденциальность и здоровье публичных фигур», пишет NYP.

Сообщается, что награда вручается какому-либо лицу, группе людей или движению, оказавшему значительное влияние на мир, независимо от того, было это влияние положительным или отрицательным.

Список номинантов на 2024 год был представлен в эфире программы Today 9 декабря, а имя лауреата станет известно 12 декабря. Победитель наследует титул у Тейлор Свифт, которая была отмечена этой наградой в прошлом году.

Кейт Миддлтон большую часть 2024 года провела вне публичного внимания из-за операции на брюшной полости, проведенной в январе. Позже ей был поставлена онкология, о чем сама принцесса сообщила в видеообращении. После длительного лечения девушка объявила, что окончательно победила болезнь.