Кэти Перри рассказала, как ей удалось похудеть на 10 кг

Певица Кэти Перри рассказала в своих социальных сетях, как добилась стройной фигуры. Артистка не стала мучить себя жесткими диетами и изнурительными тренировками.



По ее словам, помочь сбросить лишний вес ей помогли простые правила.

Кэти отказалась от сахара и любых полуфабрикатов. Обязательной составляющей любого приема пищи Перри стали свежие овощи и зелень. При этом исполнительница хита «Firework» готовит простые блюда.



Кэти также отметила, что спорт в ее жизни присутствует в умеренном количестве. Она посещает тренажерный зал несколько раз в неделю и фокусируется на кардионагрузках для повышения выносливости. К слову, тренируется певица вместе со своим возлюбленным Орландо Блумом. Девушка подчеркнула, что заниматься спортом в компании жениха намного легче и веселее.