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Кэти Перри рассказала, как ей удалось похудеть на 10 кг
Жизнь и общество

Сегодня, 14:25

1 мин.

Кэти Перри рассказала, как ей удалось похудеть на 10 кг

Мария Задорожная
Автор
Кэти Перри
Кэти Перри рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов.
Фото Keystone, Global Look Press
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Певица Кэти Перри рассказала в своих социальных сетях, как добилась стройной фигуры. Артистка не стала мучить себя жесткими диетами и изнурительными тренировками.

По ее словам, помочь сбросить лишний вес ей помогли простые правила.

Кэти отказалась от сахара и любых полуфабрикатов. Обязательной составляющей любого приема пищи Перри стали свежие овощи и зелень. При этом исполнительница хита «Firework» готовит простые блюда.

Кэти также отметила, что спорт в ее жизни присутствует в умеренном количестве. Она посещает тренажерный зал несколько раз в неделю и фокусируется на кардионагрузках для повышения выносливости. К слову, тренируется певица вместе со своим возлюбленным Орландо Блумом. Девушка подчеркнула, что заниматься спортом в компании жениха намного легче и веселее.

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