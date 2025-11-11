Стиль жизни
Кэти Перри раскрыла причину расставания с Орландо Блумом
Жизнь и общество

11 ноября, 19:55

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair

Певица Кэти Перри намекнула на причастность Орландо Блума к их расставанию, сообщает Page Six.

Артистка выпустила клип на новый сингл Bandaids, в котором раскрывает причины окончания их десятилетних отношений. В тексте песни она поет: «Дело не в том, что ты сделал, а в том, чего не сделал. Ты был рядом, но тебя как будто не было. Я привыкла к тому, что ты меня подводишь. Я пробовала все «лекарства», занизила ожидания, нашла оправдания. Истекаю кровью медленно. Пластыри на разбитом сердце».

В июне TMZ сообщил, что Кэти Перри и Орландо Блум расстались. По данным таблоида, актер появился в статусе холостяка на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Инсайдер утверждает, что Блум планировал активно проводить время на танцполе, а после вечеринки отправиться в бар вместе с Леонардо Ди Каприо.

Кэти Перри и&nbsp;Орландо Блум.
