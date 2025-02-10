Кендрик Ламар выступил на Супербоуле-2025

В ночь с 9 на 10 февраля в Новом Орлеане (США) состоялось главное событие в мире американского футбола — Супербоул-2025. Победу в решающем матче одержала команда «Филадельфия Иглз». Она разгромила чемпиона прошлых лет «Канзас-Сити Чифс» с ошеломительным счетом 40:22.



Традиционно в перерывах матча организаторы устроили шоу для зрителей. Его хедлайнером в этому году стал 37-летний рэпер Кендрик Ламар. Он устроил настоящий перфоманс на сцене.

Всего рэпер исполнил 10 треков. Во время выступления Ламар также критиковал американское общество, он злился на то, что людям нужен только негатив. Однако исполнитель сам решил добавить негатива в шоу и исполнил свой знаменитый дисс на Дрейка, который удостоился нескольких премий «Грэмми». В соцсетях выступление Ламара окрестили «ошеломительным ударом» по Дрейку.

Кроме того, внимание зрителей привлекло и неожиданное появление теннисистки Серены Уильямс во время исполнения дисса. Спортсменка станцевала crip walk (танец банд). Появилась Серена на сцене не просто так. Она — бывшая девушка Дрейка. Также вместе с Ламаром на сцене Супербоула-2025 выступила певица SZA.



Как сообщает Daily Mail, Кендрик Ламар не получит миллионов за свое выступление на Суперкубке. Шоу который год бьет рейтинги, поэтому артист имеет все шансы увеличить продажи своих треков и альбомов.