Карл 3 пригласил на свои похороны принца Гарри и Меган Маркл
Жизнь и общество

30 июня, 18:05

2 мин.

Больной раком Карл III пригласил на свои похороны принца Гарри и Меган Маркл

Софья Калаченкова
Автор
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Король Великобритании Карл III пригласил на свои будущие похороны сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл вместе с детьми: шестилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет. Об этом сообщило издание The Telegraph. Со слов журналистов, это можно расценить как шаг в сторону примирения отца и сына.

В Букингемском дворце добавили, что король очень надеется воссоединиться с принцем Гарри и построить отношения со своими двумя внуками, живущими в Калифорнии.

Предполагается также, что Меган Маркл и Гарри примут участие в семейном бдении во время прощания с покойным в Вестминстерском зале.

«Отложив в сторону все разногласия и утвердив планы, согласно которым Сассекские окажутся в центре его похорон, король обеспечит, чтобы его последний публичный акт объединил всю его семью», — пишет источник.

Церемония похорон короля Великобритании Карла почти не будет отличаться от прощания с Елизаветой II. Хотя она тоже получила название «Операция Лондонский мост», монарх привнес в нее свои детали.

Так, период королевского траура будет сокращен. Он начнется со дня смерти монарха и продлится до дня его похорон, которые состоятся через 10 или 11 дней.

Ранее стало известно, что Карл III не сможет победить рак. Об этом заявили приближенные монарха, сообщало издание Daily Telegraph. Однако по-прежнему неизвестно, опухоль какого типа нашли у короля больше года назад.

Кроме того, как отмечает источник, Карл с большой долей вероятности так и не поживет в Букингемском дворце. Здание уже несколько лет ремонтируют, а закончат работы лишь через три года.

Что известно о&nbsp;состоянии Карла III, который борется с&nbsp;раком.Что известно о состоянии Карла III, который борется с раком
