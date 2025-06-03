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Карди Би заявила о новом романе
Жизнь и общество

3 июня 2025, 16:05

1 мин.

Карди Би заявила о новом романе

Мария Задорожная
Автор
Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images for The Met Museum, Vogue
Фото Личный аккаунт Карди Би, соцсети
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Карди Би рассказала о новом романе. Она опубликовала в социальных сетях снимки с новым парнем. Избранником 32-летней артистки стал 31-летний футболист Стефон Диггс. Карди опубликовала довольно откровенные кадры с их отдыха на яхте в Майами.

Фото Личный аккаунт Карди Би, соцсети

«Глава 5... Привет, Глава шестая», — подписала снимки певица.

Напомним, ранее Карди Би встречалась с рэпером Offset. Их роман начался в феврале 2017-го. Осенью того же года пара тайно поженилась. У них родилось трое детей. Однако отношения пары вскоре закончились.

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