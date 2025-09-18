Карди Би станет мамой в четвертый раз

Певица Карди Би сообщила, что станет мамой в четвертый раз. Она ждет ребенка от своего бойфренда, НФЛ-игрока Стефона Диггса, передает Cosmopolitan.

«Я взволнована и счастлива. Чувствую себя в хорошем состоянии. Теперь, когда вы об этом узнаете, вам всем стоит поддержать мой новый альбом, чтобы я могла позволить себе памперсы и все необходимое», — сказала Карди Би.

Рэперша стала мамой в третий раз 7 сентября прошлого года, однако об этом она рассказала только спустя пять дней. Певица поделилась трогательными снимками с мужем Оффсетом и детьми прямо из палаты.

Весной Карди Би объявила о разводе с рэпером после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о расставании, возникшие после того, как артистка отписалась от мужа в соцсетях.

Карди Би и Оффсет заключили брак 20 сентября 2017 года. В 2019 году у пары появилась дочь Калче Киара, а осенью 2021 года — сын Вэйв.