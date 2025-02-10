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Канье Уэст удалил аккаунт в социальной сети после публикации видео для взрослых
Жизнь и общество

10 февраля 2025, 10:45

1 мин.

Канье Уэст удалил аккаунт в социальной сети после публикации эротических видео

Мария Задорожная
Автор
Канье Уэст
Фото Kevork Djansezian, Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст продолжает шокировать подписчиков в соцсетях. На этот раз он опубликовал в сети несколько эротических видео. При этом Уэст никак не объяснил, зачем он выставил такой контент в профиль, на который подписаны 33 миллиона подписчиков.

Рэпер успел выложить 17 эротических роликов, а позже удалил аккаунт. Так при попытке открыть страницу музыканта появляется надпись о том, что ее больше не существует. Как сообщает РЕН ТВ, артист перед деактивацией опубликовал прощальный пост. В нем он поблагодарил предпринимателя и владельца платформы Илона Маска за предоставленную возможность высказаться и попрощался с поклонниками.

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