Канье Уэст удалил аккаунт в социальной сети после публикации эротических видео

Американский рэпер Канье Уэст продолжает шокировать подписчиков в соцсетях. На этот раз он опубликовал в сети несколько эротических видео. При этом Уэст никак не объяснил, зачем он выставил такой контент в профиль, на который подписаны 33 миллиона подписчиков.

Рэпер успел выложить 17 эротических роликов, а позже удалил аккаунт. Так при попытке открыть страницу музыканта появляется надпись о том, что ее больше не существует. Как сообщает РЕН ТВ, артист перед деактивацией опубликовал прощальный пост. В нем он поблагодарил предпринимателя и владельца платформы Илона Маска за предоставленную возможность высказаться и попрощался с поклонниками.