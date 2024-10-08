Зарубежные СМИ: Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся

Издание Daily Mail сообщает, что рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори взяли паузу в отношениях. Уже несколько недель в паре возникают конфликты, и супруги, вероятно, готовятся подать на развод.

Возлюбленные не любят распространяться о своих отношениях, однако издание приводит несколько фактов, которые могут указывать на проблемы в браке. Так, многие обратили внимание на то, что Канье и Бьянка не появлялись вместе на публике с 20 сентября. В этот день их в последний раз видели во время шопинга в Токио. При этом о разводе публично объявлено не было.

Сейчас 47-летний хип-хоп-исполнитель проводит время в Японии, а 29-летняя Цензори вернулась в Австралию, чтобы побыть с семьей.

Также близкие к рэперу источники сообщили, что Уэст уже рассказал друзьям о разрыве отношений и уточнил, что какое-то время хочет побыть один, передает издание.