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Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся: что известно — причины
Жизнь и общество

8 октября, 12:45

1 мин.

Зарубежные СМИ: Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся

Мария Задорожная
Автор
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Издание Daily Mail сообщает, что рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори взяли паузу в отношениях. Уже несколько недель в паре возникают конфликты, и супруги, вероятно, готовятся подать на развод.

Возлюбленные не любят распространяться о своих отношениях, однако издание приводит несколько фактов, которые могут указывать на проблемы в браке. Так, многие обратили внимание на то, что Канье и Бьянка не появлялись вместе на публике с 20 сентября. В этот день их в последний раз видели во время шопинга в Токио. При этом о разводе публично объявлено не было.

Сейчас 47-летний хип-хоп-исполнитель проводит время в Японии, а 29-летняя Цензори вернулась в Австралию, чтобы побыть с семьей.

Также близкие к рэперу источники сообщили, что Уэст уже рассказал друзьям о разрыве отношений и уточнил, что какое-то время хочет побыть один, передает издание.

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