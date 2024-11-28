Камила Валиева стала лучшим спортивным блогером года

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в номинации «Спортивный блогер года» в рамках первой в России профессиональной премии для инфлюенсеров «Блогема», учрежденной Ассоциацией Блогеров и Агентств (АБА). Помимо 18-летней спортсменки награды в этой категории получили фигуристка Евгения Медведева и гимнаст Никита Нагорный, занявшие второе и третье место соответственно.

Торжественная церемония вручения премии состоялась вчера, 27 ноября в Москве, в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Камила Валиева не смогла лично присутствовать на мероприятии. Вместо девушки на сцену вышла ее мама Алсу, которая поблагодарила всех за поддержку.

Всего на премии, главная цель которой — отметить достижения блогеров с уникальным и полезным контентом, а также подчеркнуть трансформацию блогинга в общественно важный вид деятельности, было представлено 20 номинаций.

Главная награда в категории «Блогер года» была присуждена Сергею Минаеву, среди лауреатов в этой номинации также оказались Артемий Лебедев и Ида Галич. В номинации «Открытие года» победу одержала комик и блогер Олеся Иванченко. Лауреатами в этой категории также стали священнослужитель Русской Православной Церкви, блогер и интернет-миссионер Павел Островский и Александр Парадеев (Парадеевич).

Ида Галич. Фото Пресс-служба премии «Блогема»

В номинации «Журналист-блогер» победил Василий Трунов, один из авторов проекта «ВПИСКА». Среди людей, удостоившихся награды, оказались также журналист и автор шоу «Стрелец-Молодец» Надежда Стрелец и актриса, телеведущая Юлия Меньшова, создательница программы «Я сама».

Специальная номинация «Блогер с риском для жизни» предназначена для тех профессионалов, которые ведут блог в опасных условиях — журналистов, врачей, спасателей. Награды в этой категории получили Марьяна Наумова, Семен Пегов и Александр Малькевич.

Премия «Блогема» также выделила социально значимых блогеров, которые создают познавательный контент и реализуют благотворительные проекты. В категории «Просветитель года» победил Николай Дубинин с проектом «Послезавтра», лауреатами стали проект «Справиться проще» Карины Истоминой и Натальи Каданцевой и Егор Яковлев с «Цифровой историей». Награда в номинации «Добро года» досталась Иде Галич, а также были отмечены проект Александра Сысоева «Белгород ест» и блогер Дмитрий Ткаченко.

В категории «Семейный блогер» победила знаменитая семья Кукояки, а блогеры Рустам Набиев и MARIAKAKDELA получили награды. Номинация «Детский блогер» отметила юную звезду из Якутии Айыыну Кожурову, минчанку Викторию Кудесницу и 13-летнюю Милану Хаметову.

Айыына Кожурова. Фото Пресс-служба премии «Блогема»

Лауреатами в категории «Лайфстайл-блогер» стали Оксана Самойлова, Ида Галич и Карина Каспарянц, в то время как в номинации «Блог о стиле» статуэтки получили Александр Рогов, Карина Нигай и Марианна Елисеева.

Победителем в номинации «Бьюти-блогер» стала Катя Голден, а вместе с ней в этой категории были отмечены блогеры Яна Пилецкая и Olya RedAutumn. А в номинации «Тревел-блогер» статуэтки достались Антону Лядову с проектом «THEЛюди», блогу «Своим ходом» и PETYA ENGLISH.

Катя Голден. Фото Пресс-служба премии «Блогема»

В категории «Фуд-блогер» награду получил Александр Сысоев, организовавший Российский ресторанный фестиваль, а также блогеры Супер Стас и Макс Брандт. Победителями в номинации «Блогерский хит» стали MONA, Валя Карнавал и Даша Дошик.

Стремительный сегмент стриминга и видеоигр, который называется «новыми лидерами», также был отмечен. В номинации «Стример года» наград удостоились Ярослав Кузнецов (just_ns), Вячеслав Леонтьев (Buster) и Олег Бочаров (Stray228). В категории «Киберспортивный блогер» победили Александр Левин (NIX), Ярослав Кузнецов и Олег Бочаров. В номинации «Микроблогер» победила Алсу Сулейманова, а также в числе лауреатов оказались Татьяна Цой и Анастасия Калитина.

Премия «Блогема» проходила в три этапа. Сначала экспертный комитет составил и опубликовал лонг-лист по каждой из номинаций. Затем состоялось народное голосование. По его итогам был сформирован шорт-лист из пяти претендентов по каждой номинации, который передали на рассмотрение жюри. Именно оно определило трех победителей в каждой из 20 номинаций, которых наградили на торжественном мероприятии.