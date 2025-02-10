Какие мировые звезды посетили Супербоул-2025

В Новом Орлеане состоялось масштабное спортивное и поп-культурное событие Супербоул-2025. Это финальный матч американской национальной футбольной лиги. Традиционно его посещают не только фанаты спорта, но и звезды.

В этом году на Супербоуле впервые присутствовал действующий президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что компанию ему составит первая леди Мелания Трамп. Однако лидер появился на матче вместе с дочерью Иванкой, которую назвали самой стильной гостьей шоу.

Фото Getty Images

Рэпер и продюсер Джей Зи позировал папарацци в окружении дочек — 7-летней Руми и 13-летней Блю Айви. Старшую дочь многие спутали с Бейонсе. Однако сама Королева Би на Супербоуле замечена не была.

Также на матче присутствовала певица Тейлор Свифт. Она поддерживала своего возлюбленного, игрока команды «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. Девушка сидела в ВИП-ложе вместе рэпершей Ice Spice. Ожидалось, что Свифт пригласит посмотреть игру свою близкую подругу Блейк Лайвли, но как сообщают СМИ между девушками возникла ссора на фоне скандала Лайвли с режиссером Джастином Бальдони.

Среди присутствующих гостей можно было заметить и актера Брэдли Купера. Он пришел на матч вместе с дочкой Леа. Оба были в одинаковых зеленых бомберах любимой команды актера «Филадельфия Иглз» (к слову, она одержала победу).

Неожиданным событием стало выступление Леди Гаги. Она открыла шоу и предстала перед публикой в новом образе. Больше всего внимания зрителей получила шляпа певицы. Многие сочли, что артистка пряталась за ней.

Помимо прочего, Супербоул-2025 посетили и другие знаменитости Пит Дэвидсон, Адам Сэндлер, Кевин Костнер, Эмма Робертс, Пол Радд, Рассел Уилсон, Сиара и певец Сил.