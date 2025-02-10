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Какие мировые звезды посетили Супербоул-2025
Жизнь и общество

10 февраля 2025, 08:51

2 мин.

Какие мировые звезды посетили Супербоул-2025

Мария Задорожная
Автор
Актер Брэдли Купер с дочерью на Супербоуле-2025
Фото Getty Images

В Новом Орлеане состоялось масштабное спортивное и поп-культурное событие Супербоул-2025. Это финальный матч американской национальной футбольной лиги. Традиционно его посещают не только фанаты спорта, но и звезды.

В этом году на Супербоуле впервые присутствовал действующий президент США Дональд Трамп. Ожидалось, что компанию ему составит первая леди Мелания Трамп. Однако лидер появился на матче вместе с дочерью Иванкой, которую назвали самой стильной гостьей шоу.

Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка на Супербоуле-2025
Фото Getty Images

Рэпер и продюсер Джей Зи позировал папарацци в окружении дочек — 7-летней Руми и 13-летней Блю Айви. Старшую дочь многие спутали с Бейонсе. Однако сама Королева Би на Супербоуле замечена не была.

Также на матче присутствовала певица Тейлор Свифт. Она поддерживала своего возлюбленного, игрока команды «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. Девушка сидела в ВИП-ложе вместе рэпершей Ice Spice. Ожидалось, что Свифт пригласит посмотреть игру свою близкую подругу Блейк Лайвли, но как сообщают СМИ между девушками возникла ссора на фоне скандала Лайвли с режиссером Джастином Бальдони.

Тейлор Свифт.В чем пришла Тейлор Свифт на Супербоул-2025: модный образ певицы

Среди присутствующих гостей можно было заметить и актера Брэдли Купера. Он пришел на матч вместе с дочкой Леа. Оба были в одинаковых зеленых бомберах любимой команды актера «Филадельфия Иглз» (к слову, она одержала победу).

Неожиданным событием стало выступление Леди Гаги. Она открыла шоу и предстала перед публикой в новом образе. Больше всего внимания зрителей получила шляпа певицы. Многие сочли, что артистка пряталась за ней.

Леди Гага на&nbsp;Супербоуле-2025.Леди Гага посетила Супербоул-2025

Помимо прочего, Супербоул-2025 посетили и другие знаменитости Пит Дэвидсон, Адам Сэндлер, Кевин Костнер, Эмма Робертс, Пол Радд, Рассел Уилсон, Сиара и певец Сил.

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