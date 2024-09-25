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Какие головные уборы в моде осенью 2024 — трендовые головные уборы
Жизнь и общество

Сегодня, 14:00

1 мин.

Стилист назвала самые модные головные уборы на осень

Мария Задорожная
Автор
Девушка в берете на фоне осенних деревьев
Фото CoffeeAndMilk/istockphoto.com
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Стилист и модный эксперт Алена Носкова рассказала «Москве 24», какие головные уборы в моде этой осенью.

Так, актуальными остаются береты, которые не только подчеркивают индивидуальность, но и отлично сочетаются с различными стилями.

«Берет можно носить с классическими комплектами, например юбкой-карандашом и жакетом. А можно использовать в более расслабленных образах и надеть его, скажем, с оверсайз-свитером и джинсами», — сказала эксперт.

Выбирать модные береты стилист посоветовала в нежных пастельных оттенках или насыщенных глубоких тонов. Материалы могут быть самые разнообразные: пайетки, гладкая кожа, твид и бархат.

Кроме того, Носкова предложила носить стильные кепки из экокожи, вельвета или принтованные. Их можно сочетать как с пальто, так и с более спортивными комплектами, например с бомбером.

«А еще в этом сезоне на подиумах и в магазинах появилось много кепи: трех-, пяти-, восьмиклинки, «парижанки», «колокола». Актуальные варианты — бархатные, шерстяные, твидовые и меховые», — дополнила модный эксперт.

В тренде также широкополые шляпы из фетра, шерсти или других плотных тканей. Еще стоит присмотреться к капорам, панамам, косынкам и платкам.

В заключение эксперт посоветовала обратить внимание на шапки «барашки» в бежевом, коричневом и сером оттенках. По ее словам, такие головные уборы будут удачно сочетаться с пуховиками или пальто из овечьей шерсти.

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