Стилист назвала самые модные головные уборы на осень

Стилист и модный эксперт Алена Носкова рассказала «Москве 24», какие головные уборы в моде этой осенью.



Так, актуальными остаются береты, которые не только подчеркивают индивидуальность, но и отлично сочетаются с различными стилями.

«Берет можно носить с классическими комплектами, например юбкой-карандашом и жакетом. А можно использовать в более расслабленных образах и надеть его, скажем, с оверсайз-свитером и джинсами», — сказала эксперт.

Выбирать модные береты стилист посоветовала в нежных пастельных оттенках или насыщенных глубоких тонов. Материалы могут быть самые разнообразные: пайетки, гладкая кожа, твид и бархат.

Кроме того, Носкова предложила носить стильные кепки из экокожи, вельвета или принтованные. Их можно сочетать как с пальто, так и с более спортивными комплектами, например с бомбером.

«А еще в этом сезоне на подиумах и в магазинах появилось много кепи: трех-, пяти-, восьмиклинки, «парижанки», «колокола». Актуальные варианты — бархатные, шерстяные, твидовые и меховые», — дополнила модный эксперт.

В тренде также широкополые шляпы из фетра, шерсти или других плотных тканей. Еще стоит присмотреться к капорам, панамам, косынкам и платкам.



В заключение эксперт посоветовала обратить внимание на шапки «барашки» в бежевом, коричневом и сером оттенках. По ее словам, такие головные уборы будут удачно сочетаться с пуховиками или пальто из овечьей шерсти.