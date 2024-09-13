Стилист рассказала, какая одежда в тренде этой осенью

Стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева в разговоре с «Москвой 24» рассказала, какая одежда в тренде осенью 2024 года.

По словам эксперта, в этом сезоне актуальны вещи в клетку, полоску или горох. Однако эти принты могут не только скорректировать фигуру, но и подчеркнуть недостатки, предупредила стилист.

«Мелкие, тонкие — уменьшают и сужают силуэт, широкие и большие — увеличивают. А еще одежда в мелкий горошек помогает добавить образу романтичности. Клетка же делает его более структурным и создает ощущение уюта, вызывая ассоциации с теплым пледом», — объяснила Тюрева.



Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на элегантные классические жакеты из ткани в гусиную лапку и вещи с анималистичными принтами. Как заявила специалист, самыми трендовыми оттенками в одежде станут хаки, горчичный, вишневый и красновато-коричневый.



«Клетчатый кейп цвета хаки или вишневое платье в черный горох будут как нельзя кстати. А еще, чтобы «приглушить» принт, можно использовать его подальше от лица: в обуви, сумке, брюках, юбке. Если же, наоборот, хочется заявить о себе громко, стоит выбирать принтованную верхнюю одежду или платье», — подытожила Юлия.