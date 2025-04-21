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Как Бари Алибасов отреагировал на смерть Виталия Фроликова
Жизнь и общество

Сегодня, 16:00

1 мин.

Как Бари Алибасов отреагировал на смерть Виталия Фроликова

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Виталий Фроликов
Фото Группа НА-НА, vk.com, соцсети
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20 апреля в возрасте 76 лет умер директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов. Мужчина скончался во время операции на сердце. Он занимал должность директора коллектива на протяжении почти трех десятилетий. Об этом в воскресенье сообщил Telegram-канал SHOT.

Жена основателя группы Бари Алибасова, Елена, в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ее супруг испытывает сильные эмоциональные переживания из-за смерти Виталия Фроликова. Она отметила, что между ними существовали не только творческие связи, но и настоящая дружба.

«К сожалению, Бари Каримовичу трубку давать не буду, потому что тяжело он все это переносит. Такая печальная новость, поэтому стараюсь не напоминать лишний раз. Они отработали вместе больше 30 лет. Конечно, если столько лет вместе работаешь, то с человеком сближаешься. Это друзья. Где и когда будет прощание, пока не знаем. Ребята из группы занимаются, мы бегать не можем, в любом случае. Они все это делают сообща», — заявила Елена.

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