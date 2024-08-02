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Итальянский бренд выпустил люксовые духи для собак
Жизнь и общество

Сегодня, 18:45

1 мин.

Итальянский бренд выпустил люксовые духи для собак

Мария Задорожная
Автор
Собака на кровати
Фото Tempura/istockphoto.com
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Итальянский бренд Dolce&Gabbana выпустил люксовые духи для собак. Стоимость парфюма составляет 99 евро (почти 10 тысяч рублей), сообщает Vogue.

Первый парфюмерный спрей для четвероногих назвали DG Fefe. Идейным вдохновителем стал питомец Доменико Дольче по кличке Фефе.

Сообщается, что в аромате присутствуют нотки сандалового дерева, мускуса и иланг-иланга. Создатели бренда также подчеркнули, что ни одно животное при создании парфюма не пострадало, а весь процесс проходил довольно экологично.

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