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Сегодня, 14:30

Исследование показало, что большинство россиян боятся банковских приложений

Ольга Стрельникова
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Рука с пластиковой картой и ноутбук.
Фото Freepik/freepik

Портал РБК сообщил о результатах исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, характеризующего отношение россиян к интернет-банкингу. Рискованными такие приложения считают 41 процент жителей России, 18 процентов вовсе относят их к опасным. Незначительные риски использования онлайн-банков видят 28 процентов, и лишь 6 процентов уверены в полной его безопасности.

Степень доверия выше у людей старшего возраста: среди них опасаются банковских сервисов 13 процентов пользователей, тогда как среди молодежи этот показатель гораздо выше — 28 процентов. Несмотря на все опасения, количество пользователей онлайн-банков за последние пять лет выросло с 34 до 79 процентов.

Ранее мы рассказывали о том, как защитить себя и близких от мошенников.

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Деньги
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