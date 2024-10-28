Инстасамка стала новой солисткой группы «Ленинград»

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) стала новой солисткой группы «Ленинград». Музыканты уже записали первый совместный трек, часть которого опубликуют сегодня, сообщается в официальном Telegram-канале «Ленинграда».

В публикации говорится, что Сергей Шнуров возвращается в группу спустя 6 лет перерыва и планирует выпустить новый альбом. Инстасамка и лидер «Ленинграда» уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре поклонников группы и творчества Зотеевой ждет новая порция хитов в исполнении артистов.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что группа «Ленинград» вдвое снизила ценник на корпоративы. Теперь 40-минутное выступление питерских рокеров на частных вечеринках стоит 18 млн рублей. С Инстасамкой в качестве солистки ценник может вернуться до прежних 32 млн.