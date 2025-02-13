Имиджмейкер рассказала, как не стоит сочетать цвета в образе

Стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова в беседе с «СЭ» отметила, что бывают цветовые сочетания, которые человеческий мозг воспринимает как опасность. Например, резко контрастные — черный с желтым.

«Но есть секрет, как сгладить такое впечатление, если хочется создать яркий, но располагающий образ. Нужно соединить эти цвета в меньших пропорциях или в менее насыщенных вариациях», — объяснила эксперт.

Имиджмейкер подчеркнула, что неоновые цвета тоже сложно воспринимаются человеком. Чтобы смягчить эффект от них, следует комбинировать их с более спокойными оттенками. Например, неоновый розовый топ можно «спрятать» за светло-серым жакетом.

«Используйте грамотно цвета, чтобы произвести желаемое впечатление в разных ситуациях. Главное — помнить, что это еще один инструмент, который влияет на настроение, восприятие и даже поведение окружающих», — подытожила стилист.