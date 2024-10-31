Илон Маск предлагает свой биоматериал женщинам, которые хотят детей

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск предлагает свою сперму женщинам, которые хотят детей. Желание делиться ДНК у мужчины возникло из-за сокращения населения планеты. Маск уверен, что наступает глобальный демографический кризис, поэтому важно поднимать рождаемость, пишет The New York Times.



«Сторонник экстракорпорального оплодотворения Илон Маск желает роста населения мира. Он даже предлагал свою собственную сперму друзьям и знакомым, включая бывшего независимого кандидата в вице-президенты Николь Шанахан. Об этом рассказали два знакомых с ситуацией источника. Шанахан отказалась», — сообщило издание.

Также миллиардер призвал своих подписчиков в социальных сетях рожать как можно больше детей. При этом у самого Маска 11 детей от трех разных матерей.