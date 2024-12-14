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Ида Галич рассказала, как похудела почти на 30 килограмм
Жизнь и общество

Сегодня, 18:35

1 мин.

Ида Галич рассказала, как похудела почти на 30 килограмм

Диана Туманян
Автор
Фото Личный аккаунт Иды Галич, соцсети
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Телеведущая и блогер Ида Галич в своем блоге раскрыла тему своего похудения. Она выложила фото до и после, на ранних снимках девушку почти не узнать.

Фото Личный аккаунт Иды Галич, соцсети

«Я после родов плюс 28 кг. Попробовала огромное количество диет. Прошла 1000 и один запрет. Не знаю, что такое дисциплина. Еще не верю в силу шагов. Не думаю, что зарядка каждый день может что-то изменить. Не изучаю свое тело. Все время ругаю себя и не обращаю внимание на дефициты в моем организме», — поделилась Ида.

Девушка призналась, что для достижения желаемого веса, ей пришлось потратить несколько лет. Самой главной деталью стало принятие того, что изменения начинаются именно с головы.

Блогер отметила, что ее трансформация началась в 2022 году. Она изменила принципы питания, добавила физические нагрузки (10 000 шагов), провела чекап организма и стала следить за здоровьем. Ежедневной привычкой Галич стал спорт, результатом которого стало здоровое тело и устойчивый эмоциональный фон.

«Маленькие шаги к большим победам», — написала Ида.

Она подчеркнула, что «волшебной таблетки» не существует. Есть только упорная работа над собой и ежедневные привычки, которые формируют характер.

«Я сегодня предлагаю начать заботиться о себе, из позиции любви к самому главному человеку. К себе», — сказала блогер.

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