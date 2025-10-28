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Хью Джекман впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Жизнь и общество

28 октября 2025, 15:05

1 мин.

Хью Джекман впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Мария Задорожная
Автор
Фото Kevin Winter, Getty Images

Голливудский актер Хью Джекман впервые появился на публике вместе со своей новой возлюбленной Саттон Фостер, сообщает Daily Mail.

57-летний Джекман и 50-летняя Фостер пришли на премьеру фильма «Песня звучит печально», в котором актер исполнил главную роль. Мероприятие прошло в рамках фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Хью был в белой рубашке с синим галстуком, черном костюме и туфлях. Саттон позировала фотографам в черном платье-комбинации с декольте, дополненном золотым браслетом и клатчем со стразами.Ей сделали локоны и естественный макияж.

Ранее Джекман был в браке с Деборрой-Ли Фернесс, с которой познакомился на съемках сериала «Коррелли». Она старше актера на 13 лет. В браке пара пережила несколько выкидышей, после чего усыновила двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно о разводе Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс после 27 лет совместной жизни

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