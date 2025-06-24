Хейли Бибер вышла в свет без обручального кольца

Хейли Бибер появилась на публике без обручального кольца и еще больше подогрела слухи о разводе с Джастином. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци сняли ее выходы дважды за один день: утром она завтракала, а вечером направлялась на девичник. На фотографиях у Хейли отсутствует ее обручальное кольцо стоимостью 500 тысяч долларов.

Канадский певец Джастин Бибер отреагировал на выход супруги без обручального кольца. Он опубликовал в социальных сетях загадочную публикацию. Артист сделал перепост видео популярного блогера, в котором тот говорит: «Если ты игнорируешь меня, то хотя бы скажи, почему. У меня есть тревога и переосмысление. Левое и правое идут рука об руку. Если ты дашь мне возможность ошибиться, ошибка будет».