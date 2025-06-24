Стиль жизни
Хейли Бибер вышла в свет без обручального кольца
Жизнь и общество

24 июня, 14:00

1 мин.

Хейли Бибер вышла в свет без обручального кольца

Мария Задорожная
Автор
Хейли Бибер
Фото Getty Images

Хейли Бибер появилась на публике без обручального кольца и еще больше подогрела слухи о разводе с Джастином. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци сняли ее выходы дважды за один день: утром она завтракала, а вечером направлялась на девичник. На фотографиях у Хейли отсутствует ее обручальное кольцо стоимостью 500 тысяч долларов.

Джастин и&nbsp;Хейли Бибер.СМИ: Джастин и Хейли Бибер тайно развелись

Канадский певец Джастин Бибер отреагировал на выход супруги без обручального кольца. Он опубликовал в социальных сетях загадочную публикацию. Артист сделал перепост видео популярного блогера, в котором тот говорит: «Если ты игнорируешь меня, то хотя бы скажи, почему. У меня есть тревога и переосмысление. Левое и правое идут рука об руку. Если ты дашь мне возможность ошибиться, ошибка будет».

Что происходит с&nbsp;Джастином Бибером: последние новости, слухи и&nbsp;сплетни.Запрещенные вещества и любовь к двойнику Селены Гомес: что происходит с Джастином Бибером
