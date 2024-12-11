Хейли Бибер впервые вышла в свет после рождения сына

Хейли Бибер впервые появилась на публике после рождения сына. Она посетила открытие бутика близкой подруги супермодели Джиджи Хадид. Модель пришла на мероприятие в интересном наряде и вызвала восхищение фанатов и прессы.



28-летняя жена Джастина Бибера в очередной раз доказала, что обладает безупречным чувством стиля, так для выхода она выбрала бархатный костюм глубокого винного оттенка из коллекции Yves Saint Laurent 2002 года. Наряд идеально подчеркнул фигуру Хейли, а в сочетании с современным черным свитером, который модель повязала на плечи, образ стал ярким и актуальным.



Дополнила наряд Хейли черными капроновыми колготками, темными солнцезащитными очками и туфлями-лодочками с острым носом. Завершающим штрихом стала миниатюрная сумочка Prada.