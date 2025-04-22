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Хейли Бибер рассказала о серьезной проблеме со здоровьем
Жизнь и общество

Сегодня, 17:10

1 мин.

Хейли Бибер рассказала о серьезной проблеме со здоровьем

Мария Задорожная
Автор
Хейли Бибер
Фото Phillip Faraone, Getty Images for The Wall Street Journal
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Жена известного певца Джастина Бибера Хейли рассказала в личном блоге о серьезной проблеме со здоровьем. Модель опубликовала фотографию, на которой видно ее выпирающий живот. Девушка заявила, что у нее обострились проблемы с репродуктивной системой. Врач поставил ей диагноз: две кисты яичников.

Также Хейли выразила поддержку тем, кто сталкивается с аналогичными трудностями.

«У меня сейчас две кисты яичников. Если у кого-то есть такие же проблемы, я с вами!» — написала она.

Джастин и Хейли Бибер вступили в брак в 2018 году, а в сентябре 2019-го провели официальную церемонию для друзей и близких. В конце августа прошлого года Джастин сообщил, что они впервые стали родителями: у пары родился сын по имени Джек Блюз Бибер.

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