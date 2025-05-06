Хайди Клум появилась на Met Gala 2025 спустя 12 лет
51-летняя Хайди Клум стала гостьей бала института костюма Met Gala в 2025 году. Примечательно, что немецкая модель последний раз посещала мероприятие в далеком 2013 году.
Звезда блистала на красной дорожке в классическом черном платье Vetements без бретелек, которое облегало фигуру. На первый взгляд образ показался простоватым, однако по краю подола и декольте платья была пущена техническая тесьма.
Именно ее используют при обработке костюмной ткани. Это очень тонкая и интересная отсылка к теме Met Gala 2025.
Фото Jamie McCarthy, Getty Images
Дополнила образ модель бриллиантовой подвеской и временной татуировкой с брендом наряда на внутренней стороне левой руки.
Последние новости
14 ноя 13:10
12 ноя 13:45