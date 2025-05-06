Стиль жизни
Хайди Клум появилась на Met Gala 2025 спустя 12 лет
Жизнь и общество

6 мая, 11:00

1 мин.

Хайди Клум появилась на Met Gala 2025 спустя 12 лет

Мария Задорожная
Автор
Хайди Клум
Фото Dia Dipasupil

51-летняя Хайди Клум стала гостьей бала института костюма Met Gala в 2025 году. Примечательно, что немецкая модель последний раз посещала мероприятие в далеком 2013 году.

Звезда блистала на красной дорожке в классическом черном платье Vetements без бретелек, которое облегало фигуру. На первый взгляд образ показался простоватым, однако по краю подола и декольте платья была пущена техническая тесьма.

Именно ее используют при обработке костюмной ткани. Это очень тонкая и интересная отсылка к теме Met Gala 2025.

Хайди Клум
Фото Jamie McCarthy, Getty Images

Дополнила образ модель бриллиантовой подвеской и временной татуировкой с брендом наряда на внутренней стороне левой руки.

Met Gala (Мет Гала) 2025: дата и&nbsp;место, тема&nbsp;&mdash; где смотреть.Met Gala в 2025 году: тема бала, когда будет и где смотреть
