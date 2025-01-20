Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с трупом в его Запорожце
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с трупом в его «Запорожце»

Мария Задорожная
Автор
Гоша Куценко
Фото Алексей Майшев, Известия
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 20 января, стало известно, что в «Запорожце», который принадлежит Гоше Куценко, нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Телеграм-канал SHOT сообщил, что подозреваемый в убийстве уже задержан, проводятся следственные мероприятия.

Сам Гоша Куценко через время вышел на связь и прокомментировал случившееся.

«Узнал эту новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан, мои соболезнования родственникам погибшей», — сказал актер.

Также Куценко заявил, что сейчас находится не в Москве, а в Ставропольском крае.

Новости холдинга
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:40
В «Запорожце» Гоши Куценко обнаружено тело женщины: что известно
13:20
Адвокат предположил, кто может стать опекуном дочери Евгении Добровольской
19 янв 18:25
Журнал Vogue назвал трендовую замену кроссовкам
18 янв 12:35
Стилист рассказала о недостатках системы типажей по Кибби
17 янв 15:30
Карди Би обвинила Оффсета в ограблении