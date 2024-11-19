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Гонорар Никиты Кологривого за съемки в рекламе: сколько зарабатывает Кологривый
Жизнь и общество

Сегодня, 15:00

1 мин.

СМИ узнали гонорар Никиты Кологривого за съемки в рекламе

Мария Задорожная
Автор
Никита Кологривый
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников / «Wink», «START»
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В своем райдере актер Никита Кологривый просит за съемку в рекламе около 12 миллионов рублей, сообщает Телеграм-канал Baza.

Еще одним из важных пунктов договора является вопрос транспортировки. Кологривый может передвигаться на любом транспорте, кроме «Суперджета». Причем эта деталь выделена в райдере жирным шрифтом.

Также гримеры должны быть проинформированы о состоянии кожи актера и обязаны использовать индивидуальные упаковки косметических средств, как для снятия, так и для нанесения грима. Если съемки планируются на ночь или даже в холодное время года, заказчик должен обеспечить Кологривому термобелье и теплую одежду.

При съемках в помещениях звезде «Слова пацана» предоставляется отдельная комната, где должна быть большая кровать, туалет, душ, столик, чайник, дезинфектор для рук и салфетки. Если съемки проводятся на свежем воздухе, на площадке должен находиться вагончик премиум-класса.

Помимо прочего, при большом скоплении людей на площадке, Кологривый требует охрану — два телохранителя должны находиться при нем.

Что касается питания, актер предпочитает исключительно рестораны. По окончании съемок его доставляют на автомобиле в пятизвездочный отель, где он занимает номер класса люкс.

Никите Кологривому&nbsp;&mdash; 30: 7 фильмов со&nbsp;звездой сериала &laquo;Слова пацана. Кровь на&nbsp;асфальте&raquo;. Никите Кологривому — 30: 7 фильмов со звездой сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте»
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